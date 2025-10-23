Das schuldenfinanzierte „Sondervermögen“ in Höhe von 500 Mrd. Euro könnte laut aktuellen Analysen zu einer spürbaren Verteuerung führen – insbesondere in einem ohnehin angespannten Bau- und Planungsmarkt.

„Dadurch wird die Nachfrage stark erhöht, was wiederum zu höheren Löhnen führen kann“, erklärte das Institut. Besonders betroffen seien Branchen mit akutem Fachkräftemangel. Neben steigenden Löhnen könnten auch Immobilienpreise sowie Kosten für Bau- und Planungsleistungen deutlich anziehen.

