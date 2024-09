CEO Peter Krammer wird Peter Gals Aufgaben übernehmen.

Gal begann seine erfolgreiche Karriere bei Swietelsky am 1. Februar 2002. Ab 2006 übernahm er Geschäftsführertätigkeiten für Tochterfirmen.

2014 wurde er in die Konzerngeschäftsführung bestellt und in Folge der Umwandlung in die Swietelsky AG zum Vorstand ernannt.



Gal hat "in all diesen Jahren durch seine visionäre Führung und strategische Weitsicht maßgeblich zur positiven Entwicklung des Unternehmens beigetragen", heißt es in der Aussendung des Konzerns.

„Der Aufsichtsrat spricht Peter Gal seinen tiefsten Dank für seine außergewöhnliche Arbeit und seinen Beitrag zur erfolgreichen Expansion und Entwicklung von Swietelsky aus. Peter Gal hat die Internationalisierung der Bahnbausparte höchst erfolgreich vorangetrieben, strategisch wichtige Investitionen angestoßen und Großprojekte mit hohem persönlichem Einsatz umgesetzt“, so Adolf Scheuchenpflug, Vorsitzender des Aufsichtsrats von Swietelsky AG.