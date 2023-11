In der heimischen Bauwirtschaft zeichnet sich in gewissen Bereichen ein Rückgang im Neubau nieder. Anlaufschwierigkeiten im Bereich der dringend notwendigen thermischen Sanierung ergänzen das Bild. Vielfach scheitert der Plan, Gebäude zu revitalisieren - und damit fit für die Zukunft zu machen - an fehlenden Anreizen wie attraktiven Förderungen.



>> Lesen Sie auch: Deutlicher Rückgang der Aufträge im deutschen Bauhauptgewerbe

In einer Mittteilung gibt das Klimaschutzministerium nun bekannt, dass vorbehaltlich des für den 12. Dezember geplanten Beschlusses die Förderhöhen des Bundes für die thermische Gebäudesanierung verdreifacht werden sollen.*