172 Onlinekurse, 2.500 Fachthemen, 190 Lehrvideos, 135.000 Abschlusszertifikate und 350.000 Youtube Aufrufe sprechen für sich – die E-Baulehre ist auch nach der Corona-Pandemie noch voll im Trend. Bereits seit vier Jahren ist die Plattform, die von der Bundesinnung initiiert und von der BAUAkademie BWZ OÖ entwickelt sowie umgesetzt wurde, erfolgreich im Einsatz. Die Lernplattform wird bereits in Deutschland und Südtirol genutzt.

Harald Kopececk, Geschäftsführer und Leiter der BAUAkademie BWZ OÖ, der als Umsetzer und Entwickler der E-Baulehre verantwortlich zeichnet, freut sich über den langanhaltenden Erfolg. Im Jahr 2018 beauftragte Landesinnungsmeister Norbert Hartl in seiner Funktion als Bundesinnungsmeister Stellvertreter die Entwicklung der Plattform und 2020 ging die Plattform für Wissbegierige online. Mit Thomas Prigl von der Berufsschule Wien und Günther Freyenschlag von der Berufsschule Freistadt konnten zwei Experten ihr fachliches Know-how und ihre Unterstützung bei der Umsetzung einbringen. Dabei wurde darauf geachtet, dass die Lernplattform E-Baulehre als Lerntool konzipiert wurde, die für die Anwenderinnen und Anwender maximalen Nutzen schafft, vom Wissenserwerb bis zur Prüfungsvorbereitung.

„Die Zahlen beweisen, wie richtig wir mit der E-Baulehre für Baulehrlinge liegen. Das Lernportal holt die Jugendlichen dort ab, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten“, so das Entwicklungsteam.

Auch an den Berufsschulen in Wien und Freistadt sowie in den HTL-Bau wird das Lernportal stark in den Unterricht integriert. An der Berufsschule Freistadt ist die E-Baulehre mittlerweile ein Tool, das zum täglichen Unterricht gehört. Um Lernziele zu erreichen, ist es als Ergänzung zu Fachbüchern, praktischen Anschauungen und Übungen, Laborversuchen und Recherchen im Internet ein perfektes Werkzeug die Lehrinhalte zu festigen.