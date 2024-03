Fachkräfte : Wenn Lehrlinge ein Haus bauen

Praktisches Arbeiten, statt ausschließlich die Schulbank zu drücken. Das wird bei Strabag in der Ausbildung groß geschrieben. In den Wintermonaten ist es am Bau aber witterungsbedingt etwas ruhiger. Nicht so hier, wo ein Team aus Lehrlingen in St. Pölten ein ganzes Mehrfamilienhaus baute, welches nun Dachgleiche feiern konnte.