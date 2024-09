Philipp Gansch ist neuer Partner der in Stuttgart ansässigen Drees & Sommer-Gruppe mit mehr als 6.000 Mitarbeitenden an 63 Standorten weltweit. Das Projektmanagement-, Immobilienberatungs- und Planungsunternehmen arbeitet aktuell an mehr als 6.500 Projekten.

Gansch verantwortet in der Partnerschaft, in der die Weichen für die zukünftige Strategie des Gesamtunternehmens gestellt werden, ab sofort im „International Board“ die Unternehmensentwicklung in Österreich, Spanien, Frankreich, Italien, den Benelux-Staaten, Tschechien und Ungarn.

Zuvor prägte Gansch seit Oktober 2020 als Vorsitzender der Geschäftsführung die Entwicklung von Drees & Sommer Österreich. In dieser Zeit ist das Unternehmen von 50 auf mehr als 130 Mitarbeitende und von einem auf vier Standorte angewachsen.

Einer der wesentlichen Meilensteine war die Übernahme und Integration des Projektmanagement- und Baumanagement-Unternehmens PM1 in die Drees & Sommer Österreich Gmbh, wodurch die Marktposition in ganz Österreich wesentlich ausgebaut wurde.