Durch die bautechnische Kompetenz von PM1 – Part of Drees & Sommer und die planerische Kompetenz von Drees & Sommer Österreich können künftig Kunden gesamtheitlich beraten und begleitet werden: PM1 – Part of Drees & Sommer ist eines der führenden Österreichischen Projektmanagementunternehmen, Drees & Sommer etabliert in den Bereichen Planung und Beratung und ist Innovationsführer in der österreichischen Bau- und Immobilienwirtschaft bei den Themen Building Information Modeling (BIM); Lean Construction Management, Cradle to Cradle und Customized Smart Buildings. Zudem erweitert sich die jeweilige regionale Marktpräsenz als Gesamtabwickler auf ganz Österreich. Das bestehende Kundenportfolio von PM1 – Part of Drees & Sommer vor allem im öffentlichen Sektor ergänzt das vorrangig im Privatsektor angesiedelte von Drees & Sommer, die Zusammenführung der jeweiligen Unternehmenskompetenzen erlaubt bestmögliches Service für alle Kunden.



„Lange haben wir bei Drees & Sommer Österreich am perfekten Setting für Westösterreich getüftelt und können jetzt die optimale Lösung präsentieren: PM1 kommt zu uns an Bord, um gemeinsam für unsere Kunden den österreichischen Markt optimal abzudecken“, so Philipp Gansch, der ergänzt: „Wir kennen und schätzen die PM1 um Arnold Schmitzer schon seit vielen Jahren, wobei uns immer der klare Fokus auf die verlässliche und sichere Abwicklung von Projekten für unsere Kunden verbunden hat. Mit der Zusammenführung profitieren unsere Kunden damit von einer noch besseren Vor-Ort-Abdeckung des österreichischen Marktes mit den vier Standorten in Wien, Linz, Salzburg und Innsbruck und mit dem Know-how des internationalen Drees & Sommer-Netzwerks, das regelmäßig neue Maßstäbe im Bereich der Nachhaltigkeit und Digitalisierung setzt.“



Auch Arnold Schmitzer hebt die Vorteile der künftigen Zusammenarbeit hervor: „Durch den Merger mit Drees & Sommer Österreich können wir nun auch auf die aktuelle internationale Expertise der Gruppe zurückgreifen. So wird unsere SMART-Building-Strategie die Bauherren noch zukunftsorientierter unterstützen. Ich freue mich darauf, mit unserem neuen gemeinsamen Team einen wesentlichen Beitrag zur Werthaltigkeit der Immobilien unserer Kunden leisten zu können.”