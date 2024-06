Die Anbindung der Lieferanten-Mietparks an den Goldbeck-internen Marktplatz erfolgt über intelligente Schnittstellen. Diese liefern in Echtzeit alle relevanten Informationen zu den Mietobjekten. Damit geschieht die Suche nach geeigneten Mietobjekten, wie Hebebühnen oder Baustellencontainern, in nur wenigen Sekunden.

Für Vermieter und Mieter entfallen die Anfragen per E-Mail oder Telefon zu Verfügbarkeiten oder Preisen. Die Standardisierung garantiert, dass stets alle Buchungsinformationen übermittelt werden. Alle Informationen stehen Bauleitern und Vermietern rund um die Uhr zur Verfügung. Die hauseigene Digitalplattform entlastet so die Projektverantwortlichen bei der Beschaffung und steigert die Effizienz am Bau.