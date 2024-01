Der Wohnungsbau in Deutschland lahmt angesichts steigender Zinsen und teurer Materialien.



Nach geschätzten 270.000 Wohnungen im vergangenen Jahr rechnet das Ifo-Institut 2024 nur noch mit 225.000 fertiggestellten Wohnungen. Auch die DZ Bank sieht einen Abwärtstrend.



Bis 2025 könnte die Zahl der jährlichen Fertigstellungen auf 200.000 Wohnungen sinken.



Das wäre nur die Hälfte dessen, was sich die Ampelkoalition vorgenommen hatte. Gleichzeitig ist der Wohnungsmangel gerade in den Städten groß, was die Mieten zuletzt stark nach oben getrieben hat.