Axel Maireder, Geschäftsleiter des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung IMWF, im SOLID-Interview darüber, wie negative Schlagzeilen wirken, wie der Ruf aktiv verbessert werden kann und wie die Baubranche im Vergleich zu anderen Branchen abschneidet.

SOLID: Warum ist Reputation wichtig? Bestätigt sich auch in der Baubranche der alte Spruch: „Ist der Ruf einmal ruiniert, lebt es sich völlig ungeniert“? Oder kann ein Unternehmen seine Reputation wieder verbessern?

Axel Maireder: Der Spruch trifft im Wirtschaftsleben kaum zu – schon gar nicht in der Baubranche. Reputation entscheidet über Aufträge, Partnerschaften und Fachkräfte. Ein angeschlagenes Image kann Millionen kosten und langjährige Geschäftsbeziehungen gefährden. Doch Reputation ist kein Schicksal: Unternehmen können ihr Bild durch Transparenz bei Projekten, verlässliche Qualität, gelebte Nachhaltigkeit und klare Kommunikation aktiv verbessern. Beispiele zeigen, wie stark etwa Russland-Verflechtungen oder Kartellverfahren das Vertrauen über Jahre belasten können.

Gleichzeitig belegen positive Fälle, dass sich Reputation erneuern lässt: Unternehmen, die glaubwürdig auf Zukunftsthemen wie Energieeffizienz, Ressourcenschonung oder Lehrlingsausbildung setzen, können Vertrauen zurückgewinnen.

Stichwort negative Bewertung, welche Faktoren spielen hier mit (z.B. Tod Klemens Haselsteiner)?

Der Tod von Klemens Haselsteiner ist ein passendes Beispiel. Solche Ereignisse wirken stark auf die öffentliche Wahrnehmung, weil bei aller Tragik natürlich Fragen zu Stabilität der Unternehmensführung aufkommen können. Dies war bei der Strabag jedoch kaum der Fall: Es wurde respektvoll, transparent, klar kommuniziert und dadurch signalisiert: Wir sind handlungsfähig! Dadurch ist das Unternehmen reputationsseitig stabil geblieben.

Solche Fälle sind aber insgesamt sehr selten. In der Baubranche geht es viel häufiger um Korruptionsvorwürfe, unfreiwillige Baustopps, Kostenexplosionen oder schlechte Arbeitsbedingungen.

Wie ist der Ruf der Baubranche im Vergleich zu anderen Branche?

Gerade in der Bauwirtschaft, wo Großprojekte öffentlich sichtbar sind und enorme Summen bewegen, wirken negative Schlagzeilen besonders nach. Viele Menschen unterscheiden dabei kaum zwischen einzelnen Unternehmen, so färben Skandale und Gerichtsverfahren schnell auf die gesamte Branche ab. Da es an Negativthemen nicht mangelt, ist das öffentliche Bild der Bauwirtschaft insgesamt entsprechend belastet.

Eine ähnlich schlechte Reputation hat aktuell der Lebensmittelhandel, hier schlägt der Verdacht der Preistreiberei stark hinein.

Bei der Industrie haben wir zwar eine schwierige wirtschaftliche Lage, aber durch Innovation und glaubwürdige Nachhaltigkeitsstrategien steht diese Branche in der Reputation besser da.

Das beste Image des Landes haben jedenfalls Institutionen wie das Rote Kreuz oder die Feuerwehren.

Themen, die bewegen: Sie haben gesagt: „Kein Mensch in der Baubranche redet über KI!“ Worin zeigt sich das?

Wir werten im Rahmen unserer Studie auch die Themen der Branche aus und dabei zeigt sich, dass Künstliche Intelligenz und Datenanalyse in der öffentlichen Kommunikation der Bauwirtschaft so gut wie keine Rolle spielen.

Das ist insofern bemerkenswert, als KI in vielen Industriesektoren und im Dienstleistungsbereich längst zu den dominierenden Zukunftsthemen gehört. In der Bauwirtschaft bleibt dieser Diskurs bislang nahezu aus.

Sollte es aber Unternehmen geben, die bereits KI-Lösungen einsetzen – etwa bei Planung, Materialeinsatz oder Arbeitssicherheit – dann wäre eine aktive Kommunikation darüber strategisch klug. Sie könnten damit fast allein ein starkes Themenfeld besetzen und so ihre Innovationskraft deutlich sichtbar machen.