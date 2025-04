Die Initiative Innsbrucks ist Teil einer breiteren wohnbaupolitischen Debatte in Tirol. Das Bundesland zählt zu den teuersten Regionen Österreichs, was die Grundstücks- und Immobilienpreise betrifft. Vor allem in den städtischen Ballungsräumen und Tourismuszentren ist leistbarer Wohnraum Mangelware. Die starke Nachfrage durch Zuzug, eine geringe Flächenverfügbarkeit und spekulativer Leerstand verschärfen die Situation zusätzlich.

Besonders kritisch zeigt sich die Entwicklung bei den Grundstückspreisen: Laut Erhebungen der Tiroler Landesstatistik haben sich die durchschnittlichen Baulandpreise in den letzten zehn Jahren mehr als verdoppelt. In der Stadt Innsbruck lagen sie 2024 bei über 1.000 Euro pro Quadratmeter, in begehrten Umlandgemeinden werden teils noch höhere Preise erzielt.

Diese Dynamik erschwert nicht nur privaten Bauwilligen den Zugang zu Eigentum, sondern auch gemeinnützigen Bauträgern die Realisierung geförderter Wohnbauprojekte. Die nun beschlossene Bausperre und die geplante Ausweisung von Vorbehaltsflächen sind daher ein Versuch, steuernd in den überhitzten Markt einzugreifen.