In den letzten Jahren war Züblin Spezialtiefbau mit Großprojekten und Technologien wie Schlitzwänden, Injektionen, DSV und Grundwasserhaltung auf dem Markt tätig. Bauer Spezialtiefbau Ges.m.b.H hat sich hingegen insbesondere im Bereich Pfähle etabliert. Durch die Bündelung dieser Kernkompetenzen ist Züblin künftig in der Lage, in Österreich noch flexibler auf Kundenbedürfnisse einzugehen – von kleineren regionalen Projekten bis hin zu komplexen Großbaustellen. Ab 2026 erfolgt die vollständige Integration unter der Marke Züblin Spezialtiefbau.

„Wir haben uns aus strategischen Gründen dazu entschieden, den Spezialtiefbau in Österreich nicht weiterzuverfolgen, und haben daher für unser Unternehmen und die Mitarbeitenden eine gute Lösung gesucht. Diese haben wir mit Züblin gefunden. Wir wünschen dem Team auch für die Zukunft viel Erfolg“, sagt Peter Hingott, Vorstand der Bauer AG.