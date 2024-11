Ein Höhepunkt des Besuchs war eine Live-Demonstration der neuen SiteView-Funktion von PlanRadar. SiteView wurde erstmals auf der Expo Real vorgestellt und ist eine KI-gestützte Funktion, die die Plattform um weitere Möglichkeiten in den Bereichen Dokumentation, Kommunikation und Berichterstattung bereichert.

Mit SiteView können Nutzer 360°-Bilder eines Projekts in Echtzeit aufnehmen, während sie die Baustelle begehen. Diese Bilder werden automatisch auf einem 2D-Plan abgebildet, was eine umfassende visuelle Dokumentation schafft, die jede Phase des Bauprozesses abdeckt.



Die Zusammenarbeit zwischen PlanRadar und CIDBEC (CIDB E-Construct Services Sdn Bhd), die Anfang des Jahres initiiert wurde, hat das Ziel, Vorteile für beide Seiten zu fördern und die Expansion von PlanRadar im Asien-Pazifik-Raum zu unterstützen. PlanRadar betrat den Markt mit der Eröffnung seines ersten Büros in Singapur im Jahr 2022, gefolgt von der Eröffnung des Büros in Kuala Lumpur im Februar 2024, was das Engagement des Unternehmens in Malaysia als wichtigem Markt unterstreicht.