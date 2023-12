Bei einem Projekt dieser Größenordnung und Komplexität ist die Wahl des richtigen Partners von ent- scheidender Bedeutung, weshalb die ausführende Baufirma Swietelsky AG in Schalungsfragen auf die Kompetenz von Doka setzte. Und das nicht ohne Grund: Als weltweit führender Anbieter von Scha- lungslösungen bietet Doka maßgeschneiderte Lösungen für anspruchsvolle Bauvorhaben.



„Im Fall der Jauntalbrücke ermöglichen die vormontierte Trägerschalung Top50, die individuell angepassten Formholzkästen sowie die Verbundschalwägen eine flexible Anpassung an die geomet- rischen Anforderungen der Brücke“, erklärt Doka-Österreich-Geschäftsführer Harald Zulehner. Letz- tere zeichnen sich durch eine hervorragende Anpassung an alle Gegebenheiten, einen kostengünstigen Aufbau aus mietbaren Standardteilen sowie eine hohe Arbeitssicherheit aus. Somit konnten die Schalungslösungen von Doka in puncto Betonierarbeiten wesentlich zu einem reibungslosen Baufortschritt beitragen.



Die bestehenden Brückenpfeiler konnten mit geringen Instandsetzungsmaßnahmen für die neue Konstruktion weiterverwendet werden. Im Rahmen der Hauptarbeiten wurde das neue Trag- werk mit dem bestehenden gekoppelt und der Verbund anschließend mit hydraulischen Pressen von Ruden nach Bleiburg geschoben. Danach erfolgte der umweltschonende Abtransport der alten Stahlbauteile der Brücke per Bahn.



Der Umbau der Jauntalbrücke im Zuge der Koralmbahn ist ein Meilenstein für die Mobilität der Zukunft in Österreich. „Als verlässlicher Infrastruktur-Partner ist es uns eine Ehre, im Rahmen von wegweisenden Projekten wie der Jauntalbrücke die Zukunft der nachhaltigen Mobilität in Österreich mitgestalten zu dürfen“, so Zulehner. In Betrieb genommen wird die Brücke mit Fahrplanwechsel im Dezember 2023, wenn die Koralmbahn auf der Kärntner Seite ihren Betrieb aufnimmt.