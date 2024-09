Die positive Zusatzförderung des Baustoffs Holzbeton in der gültigen Wohnbauförderung des Landes hat darüber hinaus einen Innovationsschub bei den lokalen Produzenten in puncto Ökologisierung bewirkt. „Unsere Betriebe in Salzburg haben ökologische Produktvarianten entwickelt, die eine hervorragende Ökobilanz aufweisen und von Bauschaffenden sehr gerne eingesetzt werden – manche Produkte erreichen mittlerweile einen Holzanteil von 74 Prozent im Mauerwerk. Dieser positive Trend in Richtung Förderung der Regionalität, Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft bei der Baustoffproduktion muss nun fortgesetzt werden. Das Land Salzburg darf in dieser Hinsicht seine Vorreiterstellung nicht aufgeben“, ist Herbert Schilcher überzeugt.