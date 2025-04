Alle Bundesländerangaben der Aufstellung der GBV beziehen sich auf den Sitz der Bauvereinigung, manche Bauvereinigungen errichten auch in anderen Bundesländern Wohnbauten. Einen Sonderfall gibt es heuer in Salzburg bzw. Wien. Die Salzburger GBVs errichteten 2024 1.450 Einheiten (2023: 570), allerdings befinden sich 660 Einheiten einer Salzburger GBV in Wien.



Die Fertigstellungen 2024, in Klammer 2023 und die Veränderung im Überblick:

Burgenland: 730 (980 im Vorjahr -26%)

Kärnten: 210 (410 im Vorjahr -48%)

Niederösterreich: 2.540 (3.860 im Vorjahr -34%)

Oberösterreich: 1.950 (2.190 im Vorjahr -11%)

Salzburg: 1.450 (570 im Vorjahr +155%*) bereinigt 790 (+ 39%)

Steiermark: 1.090 (1 250 im Vorjahr -13%)

Tirol; 1.620 (960 im Vorjahr +70%)

Vorarlberg: 190 (290 im Vorjahr -35%)

Wien: 4.240 (4.880 im Vorjahr -13%*) bereinigt 4900 (+0%)

*660 der Fertigstellungen von Salzburger GBVs befinden sich in Wien

>> Diese Maßnahmen setzt Tirol, um den Wohnbau anzukurbeln!