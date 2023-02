Es ist das zweite Jahr, dass wir die Spezialisten von www.brandscore.at gebeten haben, für uns eine große Umfrage unter mehr als 200 Entscheidungsträgern aus österreichischen Unternehmen in den Bereichen Bauhauptgewerbe, Baunebengewerbe & Bauzulieferer, Immobilienentwicklung & Planung durchzuführen und wir haben die Ergebnisse mit Spannung erwartet. Die Investition und das Warten haben sich ausgezahlt: die Umfrage hat heuer ein sehr interessantes Ergebnis gebracht, das sich aber gut begründen lässt und zeigt, wie viel Präsenz und Name neben hierarchischer und wirtschaftlicher Bedeutung im Ergebnis ausmachen.



Das Ergebnis des Rankings freuen wir uns, Ihnen HIER als interaktive Tabelle zu präsentieren, in der Sie außer dem Gesamtüberblick auch nach Gruppen wie Bauausführende, Zulieferer etc. reihen und dadurch neue Blickwinkel gewinnen können. Die Tabelle gedruckt und mit Beschreibungen zu den einzelnen Persönlichkeiten finden Sie in der aktuellen Print-Ausgabe von "Solid - Wirtschaft und Technik am Bau".



Hier zur Einstimmung die ersten Drei in Bild und Wort: