Baumaschinen : Energiequellen-unabhängiger Muldenkipper
Zusammen mit Minenbetreiber Boliden hat Komatsu den ersten Muldenkipper der „Power Agnostic“-Serie in Betrieb genommen, um ihn im realen Einsatz eingehend zu testen. Der Power Agnostic 930E Muldenkipper nahm im April in der Aitik-Mine von Boliden im schwedischen Gallivare seine Arbeit auf. Der Muldenkipper wurde erstmals auf der MINExpo 2024 in Las Vegas präsentiert und bereits damals für die Aitik-Mine von Boliden reserviert, um dort auf Herz und Nieren getestet zu werden. Damit ist sie in Europas größter, oberirdischer Kupfermine im Einsatz und wird einem 12-monatigen Testbetrieb unterzogen.
Flexible Auswahl der Energiequelle
Mit der neuen modularen Plattform von Komatsu bietet der Power Agnostic 930E hohe Flexibilität: Die Basismaschine ermöglicht es, den Muldenkipper zunächst mit Diesel zu betreiben und später zu einer alternativen Energiequelle zu wechseln. So ist z.B. auch ein Betrieb mit Batterie oder Brennstoffzelle möglich, wenn das Geschäft es erfordert, die Technologien serienreif sind oder die Dekarbonisierung vorangetrieben werden soll. Die Assistenzfunktionen sorgen bereits im Dieselbetrieb für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und höhere Leistung, während der Weg zu einer vollelektrischen Mine bereitet wird.
„Der Power Agnostic 930E passt perfekt in die Flotte von Boliden, denn das Unternehmen versteht sich als Vorreiter in nachhaltigem Bergbau“, erzählt Jonas Ranggard, Senior-Projektmanager bei Boliden. Durch die Zusammenarbeit mit Komatsu an diesem Pilotprojekt könne man innovative Lösungen erkunden, die gleichzeitig den Klimazielen des Unternehmens entsprechen. „In dieser Technologie sehen wir großes Potenzial und wir sind gespannt, wohin sie uns führen wird" so Ranggard.
Feldversuch dient der Produktentwicklung
Boliden ist Gründungsmitglied der Greenhouse Gas Alliance von Komatsu und unterstreicht mit dem neuen Muldenkipper seinen Einsatz für eine nachhaltigere Zukunft. Während des geplanten Feldversuchs sammeln Komatsu und Boliden Einsatzdaten und Erkenntnisse, mit deren Hilfe die Dekarbonisierung von Materialtransporten gefördert werden kann.
Die Erkenntnisse aus dem Feldversuch werden in der Ausgestaltung der zukünftigen Produktpalette Energiequellen-unabhängiger Maschinen von Komatsu eine zentrale Rolle spielen. Damit wollen beide Unternehmen die Dekarbonisierung des Bergbaus vorantreiben und Fortschritte in Richtung einer emissionsärmeren Zukunft zu erreichen.