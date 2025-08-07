Mit der neuen modularen Plattform von Komatsu bietet der Power Agnostic 930E hohe Flexibilität: Die Basismaschine ermöglicht es, den Muldenkipper zunächst mit Diesel zu betreiben und später zu einer alternativen Energiequelle zu wechseln. So ist z.B. auch ein Betrieb mit Batterie oder Brennstoffzelle möglich, wenn das Geschäft es erfordert, die Technologien serienreif sind oder die Dekarbonisierung vorangetrieben werden soll. Die Assistenzfunktionen sorgen bereits im Dieselbetrieb für einen reduzierten Kraftstoffverbrauch und höhere Leistung, während der Weg zu einer vollelektrischen Mine bereitet wird.

„Der Power Agnostic 930E passt perfekt in die Flotte von Boliden, denn das Unternehmen versteht sich als Vorreiter in nachhaltigem Bergbau“, erzählt Jonas Ranggard, Senior-Projektmanager bei Boliden. Durch die Zusammenarbeit mit Komatsu an diesem Pilotprojekt könne man innovative Lösungen erkunden, die gleichzeitig den Klimazielen des Unternehmens entsprechen. „In dieser Technologie sehen wir großes Potenzial und wir sind gespannt, wohin sie uns führen wird" so Ranggard.