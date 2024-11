Der Arbeitgeber, aber auch der Betriebsrat, kann den von der Katastrophe betroffenen Arbeitnehmern abgabenfreie Geld- und Sachleistungen zukommen lassen, wenn diese zur unmittelbaren Beseitigung der Schäden verwendet werden. Die Hilfsbedürftigkeit der Opfer von Naturkatastrophen wird grundsätzlich unabhängig von der Einkommens- und Vermögenssituation der Betroffenen angenommen. Auch geldwerte Vorteile wie zinslose Arbeitgeberdarlehen sind ohne betragsmäßige Begrenzung steuerfrei.



Ebenso sind Leistungen aus dem Katastrophenfonds beim Empfänger steuerfrei. Spenden für begünstigte Zwecke (dazu zählen eben auch Katastrophenfälle) an eine begünstigte Einrichtung können als Betriebsausgabe oder Sonderausgabe geltend gemacht werden. Direkte Zuwendungen an Betroffene sind hingegen nicht abzugsfähig. Im Rahmen von Spenden aus dem Privatvermögen sind zudem nur Geldspenden, nicht aber Sachspenden abzugsfähig.

Letztere müssen von den Organisationen an das Finanzamt gemeldet werden und werden dann automatisch als Sonderausgaben bei der Steuerveranlagung berücksichtigt.