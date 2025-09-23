Grundvoraussetzung für ein Leistungsverweigerungsrecht des Werkbestellers ist das Bestehen eines Verbesserungsanspruchs (§ 1170 ABGB). Der Werkbesteller kann demnach seine Zahlung mit der Einrede des nicht (gehörig) erfüllten Vertrages zurückbehalten bzw. verweigern, wenn (i) Mängel vorliegen und (ii) deren Behebung (weiterhin) begehrt wird. Irrelevant ist hierbei, ob der Besteller das Werk bereits übernommen hat und folglich erst nachträglich die Verbesserung der Sache verlangt.

Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht jedoch dann nicht (mehr), wenn er die vom Unternehmer geforderte Verbesserung des Werks nicht zulässt, diese in sonstiger Weise vereitelt oder eine Behebung unmöglich ist. Ebenso entfällt das Zurückbehaltungsrecht, wenn der Besteller das noch mangelhafte Werk durch einen Dritten beheben lässt oder er dies beabsichtigt sowie dann, wenn es bereits zu einer Kürzung des Werklohns (Preisminderung) gekommen ist.

Sofern der Werkbesteller jedoch ein nachvollziehbares und fortbestehendes Interesse an der Behebung der Mängel darlegen kann, ist der Werklohn (noch) nicht fällig und der Besteller kann sich auf den Einwand der mangelnden Fälligkeit des Werklohns berufen.

Zu beachten ist jedoch in diesem Zusammenhang auch, dass das Leistungsverweigerungsrecht nicht schikanös ausgeübt werden darf. Der OGH hat in mehreren Entscheidungen festgehalten, dass ein krasses Missverhältnis zwischen dem zurückbehaltenen Werklohn und dem tatsächlichen Verbesserungsaufwand zur Unzulässigkeit führen kann.

Aber auch die vertragliche Vereinbarung der ÖNORM B 2110:2023 kann zu einer Einschränkung des Leistungsverweigerungsrechts führen. Gemäß Punkt 10.4 ist der zulässige Einbehalt auf das Dreifache der voraussichtlichen Kosten der Mängelbehebung begrenzt. Zudem hat der Unternehmer das Recht, diesen Einbehalt durch ein unbares Sicherstellungsmittel – etwa eine Bankgarantie – abzulösen (diese Beschränkung gilt jedoch nicht bei Verbrauchergeschäften).

Zu beachten ist auch, dass das Zurückbehaltungsrecht grundsätzlich nur bei Schlussrechnungen und nicht bei Teilrechnungen besteht. Eine Ausnahme hiervon sind nur jene Fälle, in denen das Werk in „gewissen Abteilungen“ ausgeführt wird und jede Teilrechnung ein abgrenzbares Teilleistungswerk betrifft.