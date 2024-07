Scheinfirmen stellen etwa Scheinrechnungen aus, die von sogenannten Durchleiterfirmen bezahlt werden. Sobald die Rechnungen bezahlt sind, wir das Geld in bar abgehoben und in der Folge an das leistungserbringende Unternehmen gezahlt. Dieses Geld wird in der Folge für die Bezahlung von Schwarz- oder Teilschwarzlöhnen verwendet, es werden Gewinne gezielt geschmälert, Gewinnentnahmen und -Verschiebungen ermöglicht und Vorsteuern zu Unrecht geltend gemacht.



Durch das Betrugsbekämpfungsgesetz 2024 Teil I soll nun in § 51b FinStrG ein neuer Straftatbestand geschaffen werden, welcher eine Sanktionslücke im Zusammenhang mit Scheinunternehmen und den von ihnen ausgestellten Schein- und Deckungsrechnungen schließen soll. Demnach macht sich künftig strafbar, wer abgabenrechtlich relevante Belege verfälscht, falsche oder unrichtige Belege herstellt oder derartige Belege verwendet und dies mit dem Vorsatz macht, einen Geschäftsvorgang vorzutäuschen oder dessen wahren Gehalt zu verschleiern. Diese Finanzordnungswidrigkeit wäre mit einer Geldstrafe von bis zu EUR 100.000 bedroht. Die diesbezügliche Verjährungsfrist soll drei Jahre betragen. Mit der Einführung der vorgeschlagenen Finanzordnungswidrigkeit soll aufgrund der Kurzlebigkeit der meisten Scheinunternehmen und damit einhergehender fehlender Greifbarkeit von Verantwortlichen und Vermögenswerten ein zeitnahes und wirksames Vorgehen gewährleistet werden. Dies könne faktisch nur durch Vorverlegung des strafbaren Deliktsbereichs in das bisher finanzstrafrechtlich straflose Vorbereitungsstadium wirksam erreicht werden.



Gemäß den Erläuterungen ist ein Beleg falsch, wenn scheinbarer und wirklicher Aussteller nicht identisch sind. Ein unrichtiger Beleg liegt vor, wenn eine inhaltlich unrichtige Tatsache als richtig dargestellt wird. Unter den Begriff „verwendet“ fällt auch das Aushändigen oder Überlassen solcher Belege an dritte Personen.