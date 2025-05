Arbeitnehmern, die in anderen EU-Ländern eingesetzt werden, ist es im Regelfall wichtig, auch während der Dauer ihrer Auslandstätigkeit weiterhin im österreichischen Sozialversicherungssystem zu verbleiben. Dies ermöglicht die sogenannte Entsenderegel in Art 12 der EWG VO 883/2004. Dauert die Entsendung nicht länger als 24 Monate und wird im Rahmen der Entsendung auch kein anderer Arbeitnehmer abgelöst, so verbleibt die Sozialversicherungszuständigkeit bei Entsendungen in EU-, EWR-Staaten oder nach UK weiterhin in Österreich.

Der Arbeitgeber hat alle Sozialversicherungsbeiträge weiterhin an die Gesundheitskasse abzuführen, der Arbeitnehmer kann seine Leistungsansprüche weiterhin gegenüber den jeweils zuständigen österreichischen Sozialversicherungsbehörden geltend machen. Im Vorfeld einer Entsendung sollte daher der Arbeitgeber für den betreffenden Mitarbeiter die Bescheinigung A1 beantragen.

Sie dient als eindeutiger Nachweis dafür, dass Österreich weiterhin für die Sozialversicherung zuständig ist. Sowohl die Beantragung als auch die Ausstellung der A1-Bescheinigung erfolgen in Österreich mittlerweile vollelektronisch via elektronischem Datenaustausch mit den österreichischen Sozialversicherungsträgern (ELDA). Dies hat den Vorteil, dass der Arbeitgeber im Regelfall binnen weniger Stunden die A1-Bescheinigung erhält und dies selbst an Wochenenden oder Feiertagen. Sollte übersehen werden, die Bescheinigung rechtzeitig vor Beginn der Entsendung zu beantragen, wird diese in der Praxis auch rückwirkend ausgestellt.