Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich berichtet: „Wie schon in den ersten beiden Quartalen ist die gesamtwirtschaftliche Stimmung aufgrund der schwachen Nachfrage in der Industrie und im Baugewerbe negativ. Positiver könnte die Zukunft im Hochbau aussehen. Hier hat sich die Abwärtsdynamik in letzter Zeit bereits verlangsamt, was auf einen Wendepunkt hindeutet. Das Bauhauptgewerbe und die gesamte Bauwirtschaft warten auf die Wirkung der so genannten Baumilliarde, dann könnte es auch hier wieder aufwärts gehen!"

Von der Baumilliarde stehen Niederösterreich ca. 147 Mio. Euro für Neubau- und 44 Mio. Euro für Sanierungsförderung zur Verfügung. Zusätzlich liegen etwa 95 Mio. Euro für zinsgestützte Darlehen bereit.