Das Kapitel zur Planung wurde umfassend überarbeitet, um eine präzise und strukturierte Herangehensweise zu gewährleisten. Ein zentraler Bestandteil ist die Bestandsanalyse, die als essenzieller erster Schritt die Grundlage für jede erfolgreiche Instandsetzung bildet. Diese umfasst die Sichtung vorhandener Bauwerksunterlagen, Bauwerksprüfungen und die Bewertung des aktuellen Bauwerkszustands. Ziel ist es, Schäden und deren Ursachen zu identifizieren und darauf basierend ein maßgeschneidertes Instandsetzungskonzept zu entwickeln.



Ein wichtiger Aspekt dafür ist die Berücksichtigung der Instandhaltungsstrategie des Eigentümers oder Nutzers. Bereits in der Konzeptphase wird geprüft, ob das Ziel des Bauherrn in einer kosteneffizienten Erhaltung, einer maximalen Lebensdauer oder einer Kombination dieser Faktoren liegt. Diese Vorgaben fließen direkt in die Auswahl der Instandsetzungsmaßnahmen ein. Für Bauwerke mit hohen strategischen oder wirtschaftlichen Anforderungen werden präventive Maßnahmen priorisiert, die Schäden frühzeitig verhindern und langfristig die Instandhaltungsaufwände reduzieren.



Neu ist die verbindliche Definition von Mindestinhalten für Instandsetzungskonzepte, die präzise Vorgaben zur Überwachung und Qualitätssicherung während der Bauphase enthalten. Diese Maßnahmen gewährleisten eine konsequente Umsetzung und ermöglichen eine optimale Verzahnung mit den Wartungsstrategien des Bauwerks. Damit unterstützt die Planung nicht nur eine nachhaltige Instandsetzung, sondern auch die langfristige Effizienz und Wirtschaftlichkeit von Bauprojekten.