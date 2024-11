Die wesentlichen Probleme in der laufenden Wiederverwendung von Materialien und Bauelementen sind weniger technischer, sondern vielfach rechtlicher und wirtschaftlicher Natur. Wie können Wertstoffe im Gebäude gefunden werden? Wie können Wertstoffe auf wirtschaftliche Weise voneinander getrennt werden? Welche Qualitätskriterien und Prüfverfahren können für wiederverwendete Elemente, Bauteile und Sekundärrohstoffe angewandt werden? Und vor allem, lassen sich die zentralen Fragen des Rechtsrahmens auflösen?



Normative Zulässigkeit

Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind weder Bauordnungen noch technische und Werkvertragsnormen bislang auf die Wiederverwendung von Bauteilen und Sekundärmaterialien ausgelegt. Die Bewertung der Gleichwertigkeit und der Zulässigkeit des Einbaues ist vielfach ungeklärt.



Gewährleistung

Mangels konkreter Qualitätssicherungsvorgaben bei Gebrauchtteilen und wiederverwendeten Materialien lässt sich auch der Gewährleistungsfall schwer rechtlich definieren und absichern



Haftung

Bauwerke und gegebenenfalls das Versagen derselben ist immer mit Gefahren für Leib und Leben verbunden. Die Haftungsfrage ist deshalb essenziell. In Produktbereichen für welche dies nicht geklärt ist, kann ein mengenmäßig relevanter Markt für Sekundärbaustoffe nicht in Fahrt kommen



Verfügbarkeit und Trennbarkeit

Tatsächlich stellt die Verfügbarkeit von Sekundärrohstoffen derzeit vielfach ein Problem dar. So kann ein nagelneues XPS-Recyclingwerk bislang nicht mit voller Kapazität betrieben werden, weil schlicht die Ausgangsmaterialien aus dem Rückbau fehlen. Und wenn die Materialien verfügbar sind bleibt immer noch die Frage wie diese getrennt werden können.