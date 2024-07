Bei Gesprächen, bei denen typischerweise Unstimmigkeiten auftreten, schwierige Diskussionen zu erwarten sind oder erhebliche Widerstände beim Gegenüber auftreten, lohnt sich der Blick auf die dahinter liegenden Werte. Als Werkzeug dafür hat sich das so genannte „Werte-Quadrat“ etabliert, dessen Hintergründe und Anwendung in diesem Artikel dargestellt werden sollen.



Die Wurzeln des Werte-Quadrats gehen zurück auf die antike Dialektik von Aristoteles. Bereits dort ist die Rede von einer Tugend und deren Schwestertugend. Im Idealfall befinden sich diese beiden sich ergänzenden oder komplementären Werte in Balance. Solange dies der Fall ist, ist der Wert hilfreich in der Kommunikation. Befindet man sich also irgendwo in der Bandbreite zwischen den Werten „Offenheit“ und „Vorsicht“, so wird man mit jemandem, der ebenfalls zwischen diesen beiden Werten eine Balance findet, produktiv kommunizieren können.



Übertreibt man jedoch seine Meinung in Richtung zu viel Offenheit, dann wird diese Ansicht zur Naivität verkommen. Und wer den Wert Vorsicht übertreibt, wird irgendwann misstrauisch. Je weiter ein Wert in Richtung eines Extrems kippt, desto schwieriger wird die Kommunikation und damit auch die Findung eines Konsenses.