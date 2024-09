Damit die Dämmstoffreste sauber und sortenrein in die Produktionsstätten zurückkehren und für das Recycling entsprechend aufbereitet werden können, hat Knauf Insulation bereits 2021 das Sammelsystem Resulation in Österreich gestartet.

Durch die Kooperation mit ABCO-Abfallconsulting können ab 1.1.2025 österreichweit 12 statt bisher 6 Sammelstellen angeboten werden, zu denen gewerbliche Verarbeiter anfallende Knauf Insulation Dämmstoffreste bringen können. Ab 1.1.2025 wird es auch möglich sein, Dämmstoffreste direkt von Baustellen abzuholen. Österreichweit als kostenpflichtiges Rücknahme- und Recyclingservice angeboten, werden die Dämmstoffreste sortenrein gesammelt, zu eigenen Sammelstellen gebracht und das Material entsprechend aufbereitet wieder dem Produktionskreislauf in den Knauf Insulation Werken für neue, hochwertige Dämmstoffe zugeführt.



Dieses Angebot ist nicht nur ein wesentlicher Beitrag zur Ressourcenschonung in der Baubranche, sondern auch ein wichtiges Service für die Verarbeiter, da ab 1.1.2027 in Österreich ein Deponieverbot für künstliche Mineralfasern in Kraft tritt.