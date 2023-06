Hoffnung gibt der Blick in die Zukunft. Denn 42 Prozent gaben an, Projekte zu planen. 26 Prozent in den nächsten sechs Monaten, 17 Prozent in den nächsten sechs bis zwölf Monaten und 15 Prozent haben Bauvorhaben für die weitere Zukunft vor. Im Bereich Rohbau geben zum Beispiel insgesamt 18 Prozent der Befragten an, einen Rohbau errichten zu wollen (5 Prozent davon in den nächsten 12 Monaten). „Entscheidend dafür ist aber vor allem, dass sich die Parameter so entwickeln, dass Baumaßnahmen wieder leichter umsetzbar werden“, führt Simmer aus.

Vor allem zwei Punkte werden als wesentlich erachtet, um verschobene Projekte in Angriff zu nehmen. 43 Prozent geben hier an, dass sie günstigere bzw. preislich passende Materialen/Baustoffe brauchen. Für 37 Prozent sind ausreichend Kapital sowie die Möglichkeit von Förderungen ausschlaggebend. „Bei den Baustoffen kann ich hier aber bereits sagen, dass die Preise schon wieder unter dem Niveau liegen, wie wir sie in der Krise hatten. Also zumindest, was diesen Punkt betrifft, sind die Voraussetzungen für einen Baustart bereits deutlich besser. Auch in der Verfügbarkeit sind wir hier wieder besser aufgestellt“, erläutert Simmer.