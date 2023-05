In Österreich gibt es jährlich etwa vier bis fünf Superzellen (Gewittersysteme mit Tornadopotenzial) und zahlreiche Starkwindereignisse. Der Stadtklimatologe Sandro Oswald (GeoSphere Austria, ehemals ZAMG) prognostiziert für die kommenden Jahre eine weitere Zunahme und warnt, dass mit den häufiger auftretenden Hitzegewittern automatisch auch mehr Starkwinde und damit höhere Windlasten auftreten werden.



Normen für Windlasten werden hier in Zukunft mehr denn je gefragt sein. Während beim Hagel nur wenig Potenzial nach oben in den Konstruktionen selbst liegt, kann den Windlasten sehr gut konstruktiv entgegengewirkt werden.



Auch das Thema Keller wird noch unterschätzt. Gebäudehüllen werden in der Regel für einen Zeitraum von 30 bis 40 Jahren geplant.

Eine Ausnahme bildet der Keller, der ebenfalls zur Gebäudehülle gehört und nicht wie z.B. die Fassade am Ende des Lebenszyklus relativ einfach ausgetauscht werden kann.

Das Thema Kellerabdichtung wird aufgrund der punktuell zunehmenden Starkregenereignisse in den nächsten Jahren noch viel Aufmerksamkeit auch in der Normung erfordern.