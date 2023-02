Die Planungs- und Bauprozesse im Holzbau verlaufen wesentlich anders als bei etablierten Bauweisen. Aufgrund des hohen Vorfertigungsgrads müssen materialspezifische Entscheidungen bereits in der frühen Planungsphase, und nicht erst baubegleitend, getroffen werden.



Genau hier setzt das neue Angebot des Netzwerks Holzbaufachberatung, das proHolz Austria in Zusammenarbeit mit den proHolz-Organisationen in den Bundesländern eingerichtet hat, an. Qualifizierte Holzbaufachberater:innen – allesamt ausgebildete Baufachleute – informieren und beraten umfassend bereits am Beginn der Meinungsbildung zur Materialentscheidung. Ihr Knowhow orientiert sich an bewährten Holzbaulösungen und wird im Austausch mit wissenschaftlichen Institutionen sowie untereinander stets erweitert. Neben Basisinformation wird auch Beratung zu konkreten Projekten geboten.



Zielgruppe der Beratungen sind Bauherr:innen, Planer:innen und Behörden. Im Fokus stehen Wohnbauten und großvolumige öffentliche Bauten. Beratungsschwerpunkte liegen auf Entwurfsgrundlagen, Planung, Ausschreibung, Brand-, Schall- und Feuchteschutz sowie Technische Gebäudeausstattung. Die Beratungen erfolgen in Projektnähe in den Regionen. Sie sind persönlich und individuell, kostenfrei und firmenneutral.



Zusätzlich zu den Beratungen dienen Webinare, Exkursionen und Dialogveranstaltungen der Vermittlung von Holzbauwissen an die Zielgruppe. Entsprechende Angebote werden ebenfalls im Netzwerk Holzbaufachberatung umgesetzt.