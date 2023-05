Nachhaltigkeit : Dach, Fassade und der Klimawandel - was die Experten sagen

Die wetterbedingten Anforderungen an die Gebäudehülle - Dach, Fassade oder eingesetzte Baustoffe - verändern sich. Das erfordert eine Anpassung in der Planung und Ausführung. Am 11.5. findet dazu eine stark besetzte Expertendiskussion statt, bei der Sie dabei sein können.