Rohrsystem : Plus X Award für Uponor-Rohrsystem

Der Plus X Award 2022 ging gleich in vier Kategorien – Innovation, High Quality, Bedienkomfort und Funktionalität – an das Rohrsystem Ecoflex VIP von Uponor. Eine internationale Fachjury mit Vertretern aus mehr als 80 Branchen beurteilte die eingereichten Produkte und vergab die Gütesiegel des Innovationspreises.