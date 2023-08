Bis Ende des Jahres soll der Verlust um die Hälfte reduziert werden, so die UBM in einer Aussendung. "Im Zuge einer außerordentlichen Neubewertung ihrer Projekte und Immobilien hat die UBM unter anderem Abschreibungen in Höhe von 31,3 Mio. Euro vorgenommen, die sich entsprechend negativ auf das Halbjahresergebnis auswirken", so der Projektentwickler.



Grund dafür sei "die aktuelle Entwicklung am Immobilienmarkt, die durch das gestiegene Zinsniveau beeinflusst wird". Man folge damit dem allgemeinen Bewertungstrend, "der sich auch bei anderen Marktteilnehmern entsprechend auswirkt".



Positive Auswirkungen erwartet der Vorstand durch den Ende Juli 2023 erteilten Bauvorbescheid für die Timber Factory in der Baubergerstraße in München. Dieser führe dazu, dass der Kaufpreis für die zweite Hälfte des Anteils des Joint-Venture-Partners in der nun genehmigten Form fällig werde.