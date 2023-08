Anleger haben in diesem Jahr bisher weniger als halb so viel Geld neu in Immobilienfonds investiert wie im Vorjahreszeitraum.



Die Gefahr einer kurzfristigen Anlegerflucht besteht nach Einschätzung von Experten jedoch nicht. Denn auch für die so genannten offenen Fonds gilt eine Kündigungsfrist von einem Jahr.

Für Verunsicherung sorgte zuletzt die Insolvenz des Nürnberger Bauträgers Project Immobilien. Die nicht insolvente Investmentsparte der Unternehmensgruppe sammelte das Geld für die Bauprojekte über die Auflage von Fonds ein: insgesamt 1,4 Milliarden Euro, gezeichnet von über 32.000 Anlegerinnen und Anlegern.