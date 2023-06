Die Österreichische Bautechnik Vereinigung ist ja mit der Betonakademie schon lange erfolgreich. Wieso hat man diese nicht auch dafür genutzt?



Pauser: In der Betonakademie würde sich das Zielpublikum nicht wieder finden. In der Betonakademie schulen wir gemeinsam mit dem GVTB bereits zwei Jahrzehnten lang erfolgreich alles Wichtige im Bereich Betonneubau, Betoninstandsetzung und über unsere ÖBV-Richtlinien. Die jährlichen 2.000 Seminarteilnehmer bestätigen uns, dass wir in der Betonakademie das ideale Werkzeug für Mitarbeiter aus Bauherrn- und Planungsunternehmen sowie Bau- und Baustoffunternehmungen zur Verfügung stellen. Wir beschränken uns aber dort auf Material-, Konstruktions-, und Verfahrensthemen und in den letzten Jahren auch auf Bauwirtschaftsthemen.



Was sind nun die Schwerpunkte der Digitalakademie?



Pauser: Unser Seminarprogramm umfasst die Schwerpunkte Digitalisierung, Nachhaltigkeit und Innovation.



Können Sie dazu konkreter werden?



Pauser: Ja, gerne. Wir bieten nun bereits im ersten Jahr Seminare im Bereich Digitalisierung z.B. „Die digitale Baustelle“, „Serielle und modulare Vorfertigung“ oder „Digitale Bestandsaufnahme“ an. Im Bereich Nachhaltigkeit gibt es ein umfassendes Programm rund um kreislauffähiges Planen und Bauen, ESG, Taxonomie und über die Energiewende. Dazu ergänzend widmen sich Seminare erfolgreichem Changemanagement sowie der langfristigen und erfolgreichen Etablierung digitaler Innovationen im Unternehmen.



Ich glaube wir drei Kooperationspartner haben fürs Erste alles Notwendige dafür getan. Jetzt liegt es daran, wie gut die Seminare der Digitalakademie nachgefragt werden.