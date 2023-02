Am 2.12.fand in der Karlsgasse die erste Jahresveranstaltung LEAN IN DER PRAXIS, organisiert von der Österreichischen Bautechnik Vereinigung und dem German Lean Construction Institute, statt. Neben der Vorstellung der ÖBV-Richtlinie „Lean Planen, Bauen und Betreiben“ wurde bereits anhand je eines Infrastruktur - und Hochbauprojekts der Nutzen mit Lean bestätigt.



Michael Pauser (ÖBV) begrüßte 60 Interessierte und versprach, aufgrund des großen Interesses, das sich dann auch in der einstündigen Diskussion widergespiegelt hat, LEAN IN DER PRAXIS mit Updates einmal jährlich in der ÖBV gemeinsam mit dem GLCI, zu veranstalten. Thomas Bär (GLCI) stellt fest, dass mit Lean Construction, Alternativen Vertragsmodellen und Kooperativer Projektabwicklung eine Transformation der Bauwirtschaft eingeleitet ist. Bär: „Diese Transformation repräsentiert einen fundamentalen und dauerhaften Wandel mit weitreichenden Veränderungen in unterschiedlichen Bereichen.“



Gerald Goger (Univ Prof. TU-WIEN) stellt als Vorsitzender des ÖBV-Arbeitskreises „Lean“ die erstmalig erschienene ÖBV-Richtlinie „Lean Planen, Bauen und Betreiben“, ausgearbeitet von 30 ehrenamtlichen Mitarbeitern (Vertreter Bauherr, Bauausführung und Planung) vor. Kapiteln, wie Möglichkeiten zur Einführung von Lean Construction Prinzipien innerhalb des Lebenszyklus oder Messbarkeit der Ergebnisse von Lean Construction sollen den Leser überzeugen, es bei künftigen Projekten anzuwenden, um den Mehrwert in der Praxis selbst zu erfahren.



Projektleiter Alexander Harnisch (ASFINAG BMG) hat bei seinem Leanpilotprojekt A02 LSW Biedermannsdorf/Laxenburg, mit 10m die höchste Lärmschutzwand Österreichs, ausgezeichnete Erfahrungen durch Anwendung der neuen ÖBV-Rchtlinie gemacht, da dabei Bauarbeiten an unterschiedlichen Stellen geleichzeitig ausgeführt werden konnten und damit eine Resourcen – und Taktplanung mit Lean Construction besonders wesentlich war. Der Leanexperte, Martin Stopfer (LEAN CONSTRUCTION MANAGEMENT) sah den Mehrwert mit Lean für das Pilotprojekts bei der aktiven Mitarbeit aller Mitarbeiter und der Einhaltung der vorgegebenen Termine, trotz Ukraine-Krieg und pandemiebedingten Lieferkettenproblemen.



Armen Hasunic (DREES&SOMMER), hat die Vorteile der Implementierung des Lean Construction Managements in Pilotprojekten, durch Gesamtprozessanalyse, Prozessplanung und Tafelplanung nachgewiesen. Hasunic: „Mit gemeinsamen Soll/Ist Workshops werden die Stabilität des Planungs- bzw. Bauablaufs und die Terminsicherheit gesteigert.“ Till Utermöhlen (U2 BAUCONSULT) berichtete über einige erfolgreiche Projekte mit NTT Global Data Center, bei denen man es schaffte, dass die „einfachen“ Themen in den morgentlichen Lean Construction Meetings besprochen und erledigt wurden und man dann Zeit hatte, um sich um die kritischen Themen wirklich kümmern zu können.



Die ÖBV-Richtlinie „Lean Planen, Bauen und Betreiben“ ist erhältlich unter www.bautechnik.pro/Shop