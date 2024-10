Die Belegschaft der VATTER & Partner ZT-GmbH, mit rund 40 Mitarbeitenden an den Standorten in Gleisdorf, Wels und Wien, trauern um einen außergewöhnlichen Chef, Geschäftsführer, Kollegen und Freund.

Dieser Trauer schließt sich der Verband der Ziviltechniker- und Ingenieurbetriebe (VZI) an. Wir werden Michael Vatter als über viele Jahre hinweg als aktives und diskussionsfreudiges Mitglied unseres Verbands in Erinnerung behalten.



Michael Vatter war ausgebildeter Bauingenieur und übernahm nach dem frühen Tod seines Vaters dessen Ziviltechnikerbüro, das führend in den Bereichen Statik, Bauphysik und Akustik ist. Neben seiner Tätigkeit als Unternehmer war Michael Vatter jedoch auch ein begeisterter Musiker sowie ein Mensch mit großem Sinn für Soziales, der als Initiator gemeinsam mit Opus bei den regelmäßigen Benefiz-Konzerten von „Menschen für Menschen“ in der Grazer Oper seit 2009 mehr als 300.000 Euro für die Äthiopienhilfe von Karlheinz Böhm lukrieren konnte.



Er hinterlässt seine Frau Karin und seinen Sohn Valentin.