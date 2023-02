Wie jedes produzierende Unternehmen in Österreich haben auch wir mit den erhöhten Strom- & Energiepreisen zu kämpfen. Dafür haben wir bereits unterschiedliche Maßnahmen zur Reduktion des Energieverbrauches gesetzt. Wesentliche sind die Inbetriebnahme der Photovoltaik-Anlage am Standort unserer Unternehmenszentrale in Nußdorf ob der Traisen in Niederösterreich, die Einrichtung von Bewegungsmeldern, um den Stromverbrauch der Beleuchtung zu reduzieren, LED-Beleuchtung, das komplette Abschalten von Beleuchtung und Geräten in der Nacht oder auch bei der Heizung Verbräuche zu analysieren und, wo es möglich ist, zu reduzieren.



In Bezug auf unser Produktsortiment werden wir ebenfalls Änderungen vornehmen. So möchten wir Produkte, die eine stromintensive Produktion erfordern, nicht mehr forcieren. Mit diesen Maßnahmen können wir in Zukunft nicht nur vorhandene Ressourcen optimal nutzen und Kosten optimieren, sondern auch die Produktion am Standort noch unabhängiger gestalten und somit sichern.