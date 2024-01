In Auftrag gegeben von der tschechische Eisenbahnverwaltung Správa železnic wird das Projekt die Modernisierung und Erweiterung der Gleisanlagen umfassen, außerdem wird eine Fußgängerplattform über die Gleise als städtebauliche Verbindung errichtet.

Die Arbeiten dürften rund 44 Monate in Anspruch nehmen und damit gut dreieinhalb Jahre dauern, schreibt der Baukonzern in einer Mitteilung.