64 Prozent der befragten Unternehmen in der Branche klagen über sinkende Umsätze im zweiten Halbjahr 2023. Besonders schmerzhaft sind die Umsatzrückgänge im Wohnungsbau, von denen fast alle Befragten betroffen sind.



Am wenigsten Rückgänge sind im Tief- und Straßenbau zu verzeichnen, wo 12 Prozent der Befragten sogar steigende Umsätze meldeten.



VÖB-Präsident Michael Wardian: „Limitierende Regelungen bei der Kreditvergabe und hohe Zinsen sind für die aktuelle Flaute im Wohnbau verantwortlich. verantwortlich. Die stabile Lage im Infrastrukturbereich ist hingegen vor allem auf den weiteren Ausbau nachhaltiger Energie und Mobilität zurückzuführen. Ausbau von nachhaltiger Energie und Mobilität zu verdanken. Wir begrüßen zwar die angekündigte Wohnbauoffensive der Bundesregierung, diese kommt aber zu spät und ist unzureichend. kommt aber zu spät und reicht nicht aus, um die Baukonjunktur in diesem Jahr noch positiv zu beeinflussen. positiv zu beeinflussen. Hier müssen weitere Konjunkturpakete für die Bauwirtschaft geschnürt werden. geschnürt werden“.



Dementsprechend bleiben die Umsatzerwartungen weiterhin verhalten. Gut drei Viertel der Unternehmen erwarten eine „weniger“ bis „gar nicht“ zufriedenstellender Konjunktur in den ersten sechs Monaten dieses Jahres.