Neuer Vorstandsvorsitzender wird Alfons Hörmann, der bereits zum 1. Juni aus dem Aufsichtsrat in die operative Führung des Unternehmens wechselte. Damit wird in aktuell sehr herausfordernden Zeiten in der Baubranche eine nahtlose Führung sichergestellt.

Hörmann gehört dem Aufsichtsrat seit 1998 an. 2003 hat er vom Firmengründer Eberhard Schöck den Vorsitz des Gremiums übernommen und bis 2017 in dieser Rolle sowie von 2018 bis 2020 als Vorstandsvorsitzender die Erfolgsgeschichte des Unternehmens mitgeschrieben. Aus seiner aktuellen Tätigkeit als stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates wird er nun auf Wunsch der Familie und des Aufsichtsrates nochmals in das operative Management wechseln und den Vorstandsvorsitz sowie den Vorstandsbereich Marketing/Vertrieb übernehmen.

Aufsichtsratsvorsitzender Nikolaus Wild sagt: „Wir danken Mike Bucher für seinen Einsatz und die konstruktive Zusammenarbeit in der Führung der Unternehmensgruppe. Alfons Hörmann wird gemeinsam mit dem gesamten Team der Krise trotzen und Schöck auf den künftigen Wachstumskurs vorbereiten."



Felicitas Schöck, Aufsichtsratsmitglied und Vertreterin der Schöck-Familienstiftungen: „Aus Sicht der Familie und unserer zwei gemeinnützigen Stiftungen ist es von hohem Wert, dass wir mit Nikolaus Wild an der Spitze des Aufsichtsrates sowie mit Alfons Hörmann im Vorstandsvorsitz zwei langjährig erfahrene Unternehmer in der Verantwortung für unsere Unternehmen wissen.“