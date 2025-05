Der Stadttunnel Feldkirch, eines der größten Infrastrukturprojekte Vorarlbergs, ist nun Gegenstand staatsanwaltschaftlicher Ermittlungen. Die Anklagebehörde in Feldkirch bestätigte, dass eine anonyme Anzeige gegen das Land Vorarlberg eingegangen sei. Diese war zunächst bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) eingereicht worden und wurde mittlerweile an die zuständige Behörde in Vorarlberg weitergeleitet. Konkret werde ein Anfangsverdacht geprüft – es bestehe der Verdacht, dass gegen Auflagen des Baubescheids verstoßen wurde.