Es sind Erfahrung und Fachwissen in der Errichtung und Sanierung von Bauwerken, die Unternehmen dazu qualifizieren, Gebäude effektiv zu warten und konstant in gutem Zustand zu halten, teure Reparaturen abzuwenden oder zumindest kosteneffizient zu planen.



Und sie müssen die Voraussetzungen für Wartungen schaffen: Geeignete Kranbahnträger, um beispielsweise Glasscheiben tauschen zu können, Wartungszugänge, fix installierte Absturzsicherungen und vor allem qualifiziertes Wartungs-Personal. Häufig ist nicht geeignetes Personal dafür verantwortlich, dass Schäden oder Sicherheitsprobleme entstehen.



Ein Unternehmen, das sich seit Jahren intensiv und erfolgreich diesem Geschäftsfeld widmet, ist die Waagner Biro steel and glass. 2020 von der Zeman Gruppe übernommen, hat der Stahlbau-Pionier mit beinahe 170 Jahren Erfahrung das Wartungs-Geschäft - von den an Gebäuden aus Stahl und Glas reichen Vereinigten Arabischen Emiraten ausgehend - derart professionell aufgebaut, dass es daraus langfristig Gewinne lukriert. Präventive Wartung und langfristig geplante Instandhaltung sind inzwischen ein Standbein, das gerade in turbulenten Zeiten für Stabilität sorgt. Doch der Aufbau dieser Dienstleistung ist aufwändig.



Nötig ist „eine Kombination aus Investitionen in Fachpersonal wie Experten für Fassadentechnik und -engineering, Experten für Kreislaufwirtschaft. Und wir bilden unser eigenes Wartungspersonal für diese speziellen Einsatzzwecke aus. Nur so sind wir in der Lage einen schlüsselfertigen Instandhaltungsdienst anzubieten, der komplexe Instandhaltungsprojekte für Kunden bearbeitet“, erklärt Johann Sischka, Geschäftsführer von Waagner Biro steel and glass.



Auch andere Unternehmen der Zeman Gruppe haben umfangreiche Erfahrung mit dem Bauen im Bestand und der Sanierung von Stahlbauten und erschließen nun nach und nach dieses zukunftsträchtige Geschäftsfeld. Zeman & Co hat in den letzten 15 Jahren rund 15% des Umsatzes mit Projekten erwirtschaftet, deren Ziel es war Bauwerke an neue Bestimmungen anzupassen oder für neue Nutzungszwecke umzubauen. PEM Buildings, der Systemhallen-Spezialist in der Unternehmensgruppe, bietet seit Jahren von sich aus 10 Jahre Gewährleistung und führt regelmäßige Wartungen durch.