Wenn es um Nachhaltigkeit und Energieeffizienz geht, steht die Baubranche in der Regel nicht an vorderster Front – zu hoch ist der Energiebedarf, zu lang die Umrüstzeiten der Anlagen etc. Umso bemerkenswerter ist es, dass im Rahmen des 4. Österreichischen Energieeffizienzkongresses ein Stahlbauunternehmen (denn auch Stahl zählt zu den energieintensiven Industrien) als eines von 22 heimischen Unternehmen für sein herausragendes Engagement in Sachen Energieeffizienz und Klimaschutz von klimaaktiv, der Initiative des Lebensministeriums (BMK), ausgezeichnet wurde.

Ziel der Maßnahmen bei Haslinger Stahlbau war es, den Energieverbrauch im Zuge einer Anlagenneu- anschaffung und damit verbundenen Optimierung der Druckluftversorgung zu reduzieren. Durch den Einsatz eines neuen, frequenzgeregelten Kompressors im bestehenden Druckluftsystem, der die vorhe- rigen ineffizienteren Kompressoren ersetzt, wurde die Drucklufterzeugung des Unternehmens wesent- lich effizienter gestaltet. Als zusätzliche Maßnahmen wurde eine Wärmerückgewinnung (WRG) installiert und eine Anbindung an einen bestehenden Druckluftspeicher realisiert. Für die Einbindung in das bestehende System waren zusätzliche Druckluftleitungen notwendig.

Die zwei bestehenden Kompressoren Compair L 45, welche in Summe jährlich 217.643 kWh an Energie benötigten, wurden durch einen neuen Kompressor mitFrequenzumformer Compair L 75 RS ersetzt. Bei einer produzierten Druckluftmenge von 1.468.556 m3/a stellt dies eine Kennzahl von 0,148 kWh/m3Druckluft dar.



Der neue Kompressor wurde in unmittelbarer Nähe eines Hauptverbrauchers in einem Container mit Belüftung platziert. Die beiden bestehenden Kompressoren konnten zur Erhöhung der Ausfallsi- cherheit bestehen bleiben, befinden sich jedoch nicht im Regelbetrieb. Die Energieeinsparung in der Kategorie Strom betrug 32,6 %. Durch die Nutzung der Abwärme des Kompressors zur Heizungsunterstützung in der Heizperiode kann in diesem Zeitraum der Großteil der eingesetzten elektrischen Energie in Form von Wärme rückgewonnen werden. Die Einsparung an Erdgas durch die Wärmerückgewinnung liegt bei 60.400 kWh.