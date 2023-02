Der Bayerische Landtag in München hat das Wiener Büro Waagner Biro Steel and Glass GmbH mit der Sanierung seines Plenarsaals beauftragt. Das erst 2005 fertiggestellte Glasdach des Saals, in welchem die Vollsitzung des bayerischen Landesparlaments mit derzeit 205 Abgeordneten stattfinden, weise seit längerer Zeit zahlreiche undichte Stellen auf, teilte der Landtag am Mittwoch in München mit.

Die Firma aus Wien sei beauftragt worden, weil sie bereits zahlreiche renommierte Großprojekte verwirklicht habe. Das Volumen des Auftrags wurde auf 5 Millionen Euro beziffert.

Die Sanierungsarbeiten sollen im April kommenden Jahres beginnen und bis Ende 2022 dauern. "Wir sind froh, dass wir eine so hochkarätige Firma für die Sanierung unseres Plenarsaaldaches gewinnen konnten", erklärte Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU). Durch den Vertrag habe man die Sicherheit, dass in den nächsten Jahrzehnten keine weiteren Kosten dazukommen würden. Für die gesamte Laufzeit der Gewährleistung von 21 Jahren wird ein Wartungsvertrag abgeschlossen. Damit verpflichtet sich die Firma, auch alle anfallenden Kontrollen und Wartungsarbeiten durchführen.

Das Büro Waagner Biro Steel and Glass GmbH hatte im Rahmen eines "Wettbewerblichen Dialogs" die Auftraggeber überzeugt. Frühere Projekte der Firma waren unter anderem das Dach des British Museum in London, der Hangar-7 auf dem Flughafen Salzburg und die Kuppel des Berliner Reichstagsgebäudes.