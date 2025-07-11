An einer entsprechenden Verordnung werde „unter Hochdruck” gearbeitet, sagte eine Sprecherin der für den Bereich hauptzuständigen Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) auf Anfrage der APA. Es gehe um eine Verordnung, die „Hand und Fuß“ habe und in den kommenden Tagen fertiggestellt werde. Über den Plan hatte zuvor auch der ORF berichtet.

Im Regierungsprogramm schreiben ÖVP, SPÖ und NEOS wörtlich zum Vorhaben: „Es geht um eine eigene Schutzverordnung für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die im Freien arbeiten, nicht hitzefrei.” „Noch ist die Verordnung nicht fertig”, daher wollte die Sprecherin zum konkreten Inhalt noch nichts sagen. Es laufen noch Gespräche mit den Sozialpartnern, es sei „noch vieles abzustimmen und auch intern noch zu überlegen”. Man sei aber „am Fertigwerden”.

Grundsätzlich gehe es um einen „ordentlichen Hitzeschutz für die Menschen – konkrete, klare, verständliche Regeln zum Hitzeschutz, vor allem im Freien”. Arbeitsrechtliches sei zu beachten.

Zur angekündigten Verordnung hatte Hans-Peter Hutter von der Medizinische Universität Wien am Montag im ORF-Radio Ö1 gesagt: "Da muss man daran denken, dass man zeitlich umorganisiert, dass einige Berufsgruppen möglicherweise ganz früh anfangen." Auch eine Siesta sei eine Möglichkeit. Allerdings müsse die Kinderbetreuung auch mitbedacht werden, wenn die Arbeitnehmenden viel früher mit ihrer Tätigkeit starten sollten.