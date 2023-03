Im November 2022 wurde eine zweite Umfrage durchgeführt. Insgesamt haben 255 Mitarbeitende (60,57%) der damals 421 tätigen Personen an der zweiten Umfrage teilgenommen, was ein Plus von 8,91% im Vergleich zur ersten Umfrage ergab.

Davon gaben 206 Personen (80,8%) an, dass sie nicht mehr in eine traditionelle 5-Tage-Woche umsteigen wollen.

Ein großes Plus von 7,7% gegenüber der ersten Umfrage für „viel mehr“ bzw. „mehr“ Zeit für Familie, Freunde und Hobbys ergab sich nun für 82,4% der Mitarbeiter/innen.

Die Altersstruktur ergab im Vergleich zur ersten Erhebung ähnliche Zahlen. 18% waren zwischen 19 – 29 Jahre alt, 40,8% zwischen 30 – 45 Jahre und 34,5% der Mitarbeitenden waren zwischen 46 – 60 Jahren.

Auch in der zweiten Umfrage konnten Mitarbeitende ein offenes Feld nutzen, um Kommentare und Anmerkungen abzugeben. Auch hier wurden, wie auch in der ersten Umfrage, vorwiegend positive Kommentare abgegeben. Hier einige verfasste Kommentare: