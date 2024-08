"Der Kostendruck hat sich entspannt, das ,Tal der Tränen‘ ist endlich durchschritten", kommentiert Ralf Sauter, Studienleiter und Partner bei Horváth. Während im Vorjahr die Sicherung der Liquidität für 67 Prozent der Befragten noch höchste Priorität hatte, rangiert dieses Thema jetzt nur noch auf Platz sieben (38 Prozent). Im Mittelpunkt steht stattdessen die Optimierung von Kosten- und Ertragsstrukturen.

Dank dieser Kostenoptimierungen erwarten die Unternehmen für das laufende Jahr nur geringe Gewinnrückgänge und prognostizieren für 2024 ein leichtes Umsatzminus von 0,1 Prozentpunkten. Die Einschätzungen österreichischer Firmen sind jedoch etwas pessimistischer, mit einem erwarteten Rückgang von 3,6 Prozent. Diese negative Entwicklung wird vor allem durch Marktunsicherheiten verursacht, die sowohl Investoren als auch private Bauherren in eine abwartende Haltung versetzt haben. Mit der Stabilisierung der Leitzinsen und der Entspannung bei den Baukosten beginnt der Markt jedoch langsam wieder anzuziehen. Zwei Drittel der befragten Unternehmen erwarten für 2025 eine positive Umsatzentwicklung, auch in Österreich. Diese Erholung wird vor allem durch Projekte im Infrastruktur- und Tiefbau sowie eine Zunahme bei Renovierungen getragen. Im Bereich Hochbau, insbesondere bei Büro- und Wohnbauprojekten in Österreich, bleibt die Aktivität allerdings auf einem niedrigen Niveau, da es Zeit braucht, um die Projektpipelines wieder zu füllen. „Die Kosten im Griff zu behalten bleibt daher wichtig, gerade in Hinblick auf die anhaltend hohen Material- und Personalkosten“, betont Horváth-Experte Stefan Bergsmann. Der Fachkräftemangel bleibt für 53 Prozent der befragten Unternehmen ein sehr großes Problem, weitere 30 Prozent sehen es als ein großes Problem an. Die Mehrheit der Firmen geht davon aus, dass die Baukosten aufgrund steigender Personalkosten wieder ansteigen werden, insbesondere im Hauptbaugewerbe. Dennoch sieht Bergsmann weiterhin Potenzial für die Verbesserung der Kosten- und Erlösstrukturen. „Reines personelles Cost-Cutting bringt die Firmen nicht weiter, für nachhaltige Verbesserungen müssen die Strukturen tiefergehend verschlankt und neu organisiert werden. Da ist die Branche noch nicht so weit wie andere Industrien“, so Bergsmann.



