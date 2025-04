Baustoffhersteller wie Wienerberger oder Baumit, die in nachhaltige Materialien investiert haben, sehen die Entwicklungen mit gemischten Gefühlen. Sie befürchten, dass der Nachhaltigkeitsaspekt in der Bauwirtschaft an Bedeutung verlieren könnte, wenn die Berichtspflichten gelockert werden.

Die EU-Kommission betont zwar, dass Nachhaltigkeit weiterhin eine strategische Priorität bleibt. Doch wenn öffentliche Auftraggeber künftig weniger strenge Nachweise fordern, könnte das dazu führen, dass Unternehmen sich weniger anstrengen müssen – oder sich wieder stärker auf Kosten- und Effizienzfragen konzentrieren.