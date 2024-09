Für eine echte Premiere sorgt Magdalena Rath: Zum allerersten Mal in der Geschichte der Berufswelt- und auch Europameisterschaften gewinnt Österreich mit Bronze eine Medaille in „Digital Construction“. In der digitalen Gebäudeplanung erobert die Steirerin aus Bad Blumau den dritten Platz für Österreich. Die Absolventin der HTBLVA Graz Ortweinschule und nunmehrige Fachkraft von Pilz und Partner Ziviltechniker GmbH sorgt damit für eine rot-weiß-rote Premiere.

Magdalena Rath im O-Ton: „Es schaut so aus, als hätte ich es allen gezeigt. Ich habe meine Leistung gebracht und es fühlt sich großartig an, dafür so eine Belohnung zu bekommen. Die Freude ist unbeschreiblich – auf einer Skala von 1 bis 100 ist sie bei 120! Es ist einfach wunderschön, nach all dem Training und der ganzen Vorbereitung so ein Ergebnis zu erzielen. Es zeigt, dass sich die harte Arbeit ausgezahlt hat und dass man etwas kann. Gestern Abend hätte ich nie gedacht, dass ich heute mit einer Medaille um den Hals hier stehen würde. Ich konnte die Leistung der anderen schwer einschätzen und hatte deshalb keine großen Erwartungen. Umso schöner ist es jetzt, hier zu sein. Mein Erfolgsrezept? Ehrgeiz, viel Training, Motivation und die Bereitschaft, ständig an den eigenen Schwächen zu arbeiten. Üben, üben, üben – und dann einfach sagen: "Ich will, ich kann, ich tue." Und jetzt habe ich es getan. Die größten Unterstützer auf meinem Weg waren natürlich meine Familie, die immer für mich da war, und meine Expertin Larissa Schneider-Pauer. Sie hat mir fachlich enorm weitergeholfen, aber auch in vielen anderen Bereichen. Ein großer Teil dieses Erfolgs gehört ihr."